Danilo Pereira não podia ter tido uma melhor primeira época no Al-Ittihad, equipa saudita que ajudou a conquistar o campeonato e a Taça da Arábia Saudita.

«Foi uma época muito produtiva, em que ganhámos uma dobradinha que não ganhávamos há algum tempo. Foi muito importante chegar e conquistar dois títulos na minha primeira época para poder marcar posição. E foi também muito importante para o clube com a maior massa adepta da Arábia Saudita, que é um clube muito exigente e que encaixa na minha personalidade e mentalidade», afirmou em declarações à sua assessoria.

O experiente jogador abordou ainda a realidade que encontrou na Arábia Saudita e a forma como as muitas questões que tinha foram sendo respondidas após chegar à cidade costeira de Jeddah. «As pessoas não têm muita noção de como é a vida e o futebol na Arábia Saudita. Mas confesso que eu também tinha uma ideia totalmente diferente do que é a vida e o futebol no país, mas surpreendeu-me bastante quando cheguei. Encontrei um futebol muito bom, jogadores muito competitivos e uma cidade de Jeddah, muito internacional, onde estou à vontade para fazer o que quero sem grandes problemas. Isso também foi muito importante para a minha mudança de mentalidade, porque a informação que muitas vezes nos passam é totalmente diferente do que vivemos no dia a dia», assumiu.

Danilo deixou ainda elogios ao crescimento da Liga saudita, sustentado também pelos muitos futebolistas portugueses, alguns de elite, que têm aceitado rumar a um destino cada vez menos periférico. E considerou que a próxima época, prestes a começar e com João Félix a juntar-se ao contingente luso, vai ser ainda mais exigente. «Mesmo jogos com clubes com menos renome são complicados. (…) E cada jogo com o Al Ahli, o Al Nassr e o Al Hilal é uma final. Os jogos são muito divididos, têm jogadores de alto calibre e nunca se sabe quem vai ganhar o jogo ou ser campeão e isso dá mais emoção à Liga. Este ano vai haver mais competitividade, porque há mais clubes a investir e isso vai trazer uma competitividade mais acesa», projetou.