Danilo Pereira chegou a acordo com o Al Ittihad para renovar o vínculo ao clube saudita por uma temporada com outra de opção.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Record e confirmada também pelo Maisfutebol, que sabe que a oficialização do acordo está para breve.

Danilo cumpre a segunda temporada no Al Ittihad, onde é titular indiscutível e totalista na Liga saudita. Nesta terça-feira contribuiu com um golo para a goleada da equipa de Sérgio Conceição sobre o Al-Gharafa de Pedro Martins por 7-0, em jogo da Champions Asiática.

Na época passada, a primeira no emblema da cidade costeira de Jeddah, o internacional português de 34 anos ajudou a conquistar a Liga saudita e a Taça.