Jesus envia farpa ao Al Hilal: «Têm outro poder, já estive do outro lado e sei»
Treinador português diz que o Al Nassr está a competir com equipas com maior capacidade financeira
O Al Nassr venceu na visita ao Al Fateh (2-0), no sábado, e Jorge Jesus mostrou-se satisfeito por estar a discutir o título na Arábia Saudita. Após o jogo que marcou o regresso de Cristiano Ronaldo, que tinha feito «greve» por sentir que outros clubes recebiam um tratamento diferente, o treinador português enviou uma farpa ao Al Hilal, equipa que já treinou.
«Estou satisfeito com o resultado, como é normal. Quando se ganha, fica-se sempre satisfeito. Super feliz com o comportamento da equipa, que tem vindo a crescer jogo após jogo. Estamos na luta pelo campeonato, a um ponto do primeiro, aquilo que o habitualmente o Al Nassr não faz. O Al Nassr nos últimos anos tem ficado a 14 ou 16 pontos do primeiro. Este ano não queremos que isso aconteça. Não sei o que vai acontecer, mas estamos confiantes de que podemos disputar os primeiros lugares até ao fim. Foi para isso que me contrataram: para reduzir o fosso entre Al Hilal e Al Nassr», começou por dizer Jesus, em conferência de imprensa.
«Confiamos muito na estrutura do Al Nassr, a pouco e pouco estamos a equilibrar e a fazer um grupo consciente das dificuldades. Sabemos que estamos a lutar contra adversários com outro poder económico. É normal, isso é bom, já estive do outro lado e sei o que é isso. Temos de continuar a ser fortes nos jogos para poder equilibrar o valor das equipas que estão a disputar os primeiros lugares», completou.
Com 21 jornadas disputadas, o Al Nassr é segundo classificado, com 52 pontos, a um do líder Al Hilal.