O Al Riyadh surpreendeu ao vencer na visita ao Al Ettifaq (3-2), esta quinta-feira, em jogo da 28.ª jornada da Liga saudita.

Os forasteiros, que tiveram os portugueses Leandro Antunes e Tozé de início, até estiveram a perder por 2-0, graças aos golos de Georginio Wijnaldum (5m) e Khalid Al Ghannam (33m).

No entanto, Leandro Antunes reduziu ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, e fez o golo da igualdade já no segundo tempo, aos 54. Transferido no mercado de inverno, o antigo jogador do Feirense já leva seis golos em nove jogos pelo conjunto saudita.

O golo da vitória foi apontado já em tempo de descontos, por Mamadou Sylla (90+3m).

Com esta vitória, o Al Riyadh mantém-se no 16.º lugar, em zona de despromoção, contudo, tem os mesmos 23 pontos do Damac, a primeira equipa acima da linha de água e que empatou a um golo na receção ao Al Qadisiya, de Otávio.

Já o Al Ettifaq, que contou com João Costa no onze, segue em sétimo, com 42 pontos.