O Al-Ittihad venceu, fora de portas, o Al-Wehda por 2-1 e aproveitou o empate do Al Nassr para aumentar a vantagem no topo da Liga saudita.



O líder do campeonato, orientado por Nuno Espírito Santo, fez uma primeira parte de bom nível e aos 30 minutos já ganhava por 2-0: Hamdallah abriu o marcador de penálti aos 20 minutos e dez minutos depois, Bruno Henrique fez o 2-0.



O Al-Wehda ainda reduziu por Beauguel, aos 69 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota.



O Al-Ittihad lidera a Liga saudita com 56 pontos, mais três que o Al Nassr, quando estão cumpridas 23 jornadas.