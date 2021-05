O Al Hilal anunciou a contratação de José Morais para o comando técnico, tal como o Maisfutebol noticiou.

O clube da Arábia Saudita acaba de anunciar o treinador português como novo técnico, com vínculo para já até ao final da época: para os quatro jogos que faltam. Do sucesso do trabalho nestes quatro jogos, em que o Al Hilal luta por ser campeão, depende o futuro de José Morais.

O treinador português, que está sem clube desde que deixou o Jeonbuk, da Coreia do Sul, vai disputar o título saudita com Al Shabab, que divide a liderança com o Al Hilal, em igualdade pontual nesta fase decisiva temporada.