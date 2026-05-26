Jorge Fernandes está de saída do Al Fateh, da Arábia Saudita. O emblema orientado pelo treinador português José Gomes anunciou a saída do defesa-central de 29 anos.

O ex-V. Guimarães e FC Porto vestiu a camisola do clube saudita ao longo de duas temporadas e participou em 48 encontros, tendo marcado dois golos. O jogador luso conta também com passagens pelo Tondela e Kasimpasa.

Os comandados por José Gomes, recorde-se, terminaram a Liga saudita na 11.ª posição, com 37 pontos.