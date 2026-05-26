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Há 1h e 11min
OFICIAL: Jorge Fernandes deixa o Al Fateh, de José Gomes
Defesa português representou o conjunto saudita por duas temporadas
JR
Defesa português representou o conjunto saudita por duas temporadas
JR
Jorge Fernandes está de saída do Al Fateh, da Arábia Saudita. O emblema orientado pelo treinador português José Gomes anunciou a saída do defesa-central de 29 anos.
O ex-V. Guimarães e FC Porto vestiu a camisola do clube saudita ao longo de duas temporadas e participou em 48 encontros, tendo marcado dois golos. O jogador luso conta também com passagens pelo Tondela e Kasimpasa.
Os comandados por José Gomes, recorde-se, terminaram a Liga saudita na 11.ª posição, com 37 pontos.
Thank you, Jorge Filipe, for everything you've given to #AlFateh Club 💙— AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) May 25, 2026
We wish you success in your next destination 👋🏻 pic.twitter.com/uEQb1ZA6fq
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