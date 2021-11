41 dias após ter sido apresentado, Pedro Emanuel foi despedido do comando técnico do Al Nassr, informou o clube saudita.



O regresso do técnico português à Arábia Saudita, onde tinha treinado o Al Taawon, não correu de feição. O treinador de 43 anos não venceu qualquer um dos três jogos disputados para o campeonato local, sendo que a única vitória alcançada foi na Champions asiática.



Pedro Emanuel deixa o Al Nassr na 9.ª posição do campeonato saudita com 13 pontos, a dez do líder Al-Ittihad Jeddah.



Depois de ter começado a carreira de treinador em 2009, nos juvenis do FC Porto, Pedro Emanuel passou ainda pelo comando técnico de três clubes em Portugal: Académica, Arouca e Estoril. Seguiram-se experiências em clubes como Apollon Limassol, Al Taawon, Almería e Al Ain.