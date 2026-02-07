Rivalidades, amizades à parte. E, aparentemente, pazes feitas. Uma fotografia publicada por Jorge Jesus nas redes sociais aponta à amizade com Sérgio Conceição, após anos de distanciamento.

De recordar que, a 15 de janeiro de 2021, no rescaldo de um empate entre FC Porto e Benfica no Dragão (1-1), os treinadores desentenderam-se no relvado, no período destinado à flash televisiva. Tal episódio gelou o elo de décadas.

Outrora pupilo de Jesus, Sérgio Conceição perdeu na sexta-feira, na visita do Al Ittihad (7.º) – ainda campeão em título – ao vice-líder Al Nassr (2-0).