É dia de festa para Sérgio Conceição. Sabe-se que é um treinador muito focado e competitivo mas, em dia de aniversário, teve direito a um momento de descontração com o grupo de trabalho do Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Foi-lhe oferecido um bolo de aniversário com direito a uma fotografia sua como cobertura. De braços dados com os seus jogadores e, perante a sua equipa técnica, o momento foi de alegria.

Conceição cumpre 51 anos neste sábado. O antigo internacional português e um dos mais titulados treinadores de sempre do FC Porto orienta o Al Ittihad desde meados de outubro. Tem três vitórias em sete jogos.

O próximo duelo do Al Ittihad acontece com o Al Riade, pelas 15h15 da próxima sexta-feira.