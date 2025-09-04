Jorge Mendonça é o novo treinador do Al-Raed.

O treinador português de 52 anos vai assim continuar na Arábia Saudita e no segundo escalão do país, depois de na época passada ter orientado o Al-Jabalain.

Jorge Mendonça tem já um longo currículo na Arábia Saudita, primeiro como treinador adjunto e nos últimos anos enquanto técnico principal.

Na época passada, o Al-Raed esteve no principal escalão, mas foi despromovido após terminar a competição no 18.º e último posto.