Há 1h e 20min
Treinador Jorge Mendonça assume comando dos sauditas do Al-Raed
Técnico português vai continuar a trabalhar no segundo escalão da Arábia Saudita
Jorge Mendonça é o novo treinador do Al-Raed.
O treinador português de 52 anos vai assim continuar na Arábia Saudita e no segundo escalão do país, depois de na época passada ter orientado o Al-Jabalain.
Jorge Mendonça tem já um longo currículo na Arábia Saudita, primeiro como treinador adjunto e nos últimos anos enquanto técnico principal.
Na época passada, o Al-Raed esteve no principal escalão, mas foi despromovido após terminar a competição no 18.º e último posto.
