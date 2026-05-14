VÍDEO: Al Ittihad de Conceição vence e isola-se no quinto lugar
Triunfo sobre o Al Ettifaq, por 3-1. Guga expulso no duelo com José Gomes
O Al Ittihad, comandado pelo português Sérgio Conceição, isolou-se no quinto lugar da Liga saudita, ao vencer por 3-1 na visita ao Al Ettifaq, na 33.ª jornada.
Com o luso Danilo pereira no onze, o Al Ittihad foi para intervalo a vencer por 2-1, graças aos golos de Houssem Aouar (3m) e Moussa Diaby (19m), enquanto Al Ghannam (26m) marcou para a equipa da casa, que teve João Costa de início.
No segundo tempo, Diaby (79m) bisou e fechou as contas da partida.
Com este triunfo, o Al Ittihad passa a somar 55 pontos e ocupa o quinto lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões Asiática. Com duas jornadas por disputar, a equipa de Sérgio Conceição soma mais três pontos do que o Al Taawon, o sexto classificado. O Al Ettifaq é sétimo colocado, com 49 pontos.
José Gomes vence e Guga é expulso
Também esta tarde, o Al Fateh, de José Gomes, venceu na receção ao já despromovido Al Najma por 2-0.
Matias Vargas (21m) e Al Zubaidi (55m) fizeram os golos da partida, que ficou ainda marcada pela expulsão do português Guga. O médio do Al Najma viu cartão vermelho direto aos 69 minutos, depois de uma entrada muito dura sobre um adversário.
O Al Fateh é 12.º classificado, com 36 pontos, enquanto o Al Najma, que tem 13 pontos, vai fechar o campeonato na última posição.
No outro jogo do dia, o Al Qadisiya, com Otávio no onze, venceu por 2-0 na receção ao Al Hazem, que teve Fábio Martins de início.
Os golos da equipa da casa foram apontados por Julian Quiñones e Ali Abdullah Hazazi, aos 14 e 86 minutos, respetivamente.
O Al Qadisiya segue em busca de um lugar no pódio: é quarto classificado, com 74 pontos, a um do Al Ahli e a quatro do Al Hilal, ambos com menos um jogo. Já o Al Hazem, é nono, com 39 pontos.