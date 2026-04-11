O Al Nassr chegou às 14 vitórias consecutivas no campeonato saudita – um novo recorde na história do clube – e segue bem lançado para conquistar o título. Este sábado, na visita ao Al Okhdood, a equipa de Jorge Jesus venceu por 2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e João Félix.

O jogo praticamente só teve um sentido, que foi o da baliza de Samuel Portugal. O Al Nassr chegou a intervalo a vencer por um golo e a vantagem até poderia ser maior, face à quantidade de ocasiões de golo dos visitantes. Já o conjunto anfitrião, não somou qualquer remate nos primeiros 45 minutos.

Em cima do primeiro quarto de hora, Cristiano Ronaldo abriu o marcador. O avançado português recebeu a bola de Nawaf Abdulrahman, rompeu na área e rematou colocado para golo.

Sete minutos depois, o Al Nassr teve um golo anulado, por mão na bola de Mohamed Simakan, na sequência de um canto cobrado por João Félix.

Com apenas dois minutos decorridos na segunda parte, foi a vez de Félix faturar. Depois de um cabeceamento de Kingsley Coman ao ferro, o português, que voltou ao onze após castigo, só teve de encostar para o fundo das redes.

O Al Nassr manteve o assédio à baliza do Al Okhdood até ao apito final, mas o encontro ficou-se mesmo pelos dois golos de diferença e Ronaldo, que recentemente voltou de lesão, até voltou a ser substituído, desta vez aos 82 minutos.

Com este triunfo, o Al Nassr lidera agora com 73 pontos, mais cinco do que o Al Hilal, segundo classificado. O Al Okhdood mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, com 16 pontos, a seis dos lugares de permanência.