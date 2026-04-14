VÍDEO: Al Ula de Peseiro vence e ainda sonha com a subida direta
Terceiro classificado da segunda divisão saudita regressou às vitórias graças a reviravolta
José Peseiro retomou a via das vitórias nesta terça-feira, na 29.ª jornada da segunda divisão da Arábia Saudita. Na visita ao Al Jandal (14.º), o Al Ula venceu por 2-1, contando com o médio Danilo Barbosa (ex-Sp. Braga e Benfica) de início.
Apesar de se encontrar em desvantagem ao minuto 19, o Al Ula operou a reviravolta na etapa complementar, com golos aos 66 e 72 minutos.
A cinco jornadas do término do campeonato, a turma de José Peseiro continua no terceiro lugar, com 58 pontos, a cinco do Al Diriyah (2.º) e a 13 do líder Abha. Os dois melhores classificados sobem à liga saudita, enquanto quatro emblemas disputam a última vaga de promoção.
Na próxima jornada, na segunda-feira (18h45), o Al Ula recebe o Al Jabalain (5.º).
