Três jogos, três vitórias e três golos de Benzema. Assim se pode resumir o percurso do Al Ittihad no grupo A da Taça dos Clubes Campeões Árabes.



Com o apuramento já garantido e sem Fabinho, a equipa orientada por Nuno Espírito Santo venceu o Al Shorta por 2-1 esta quarta-feira.



O campeão saudita, que contou com Jota a saltar do banco aos 78 minutos, chegou ao intervalo a ganhar graças a um golo de Bamsaud. No entanto, a equipa iraquiana igualou a contenda a dez minutos do final por Moumouni.



Karim Benzema, que tinha entrado aos 67 minutos, fez o 2-1 final de penálti e fixou o resultado final. No outro jogo deste grupo, Espérance Sportive de Tunis e CS Sfaxien empataram sem golos, resultado que apurou o Al Shorta para os quartos de final como segundo classificado.