Numa fase em que o Al Ittihad luta pelo acesso à Liga dos Campeões asiáticos, após uma temporada menos conseguida, a equipa foi novamente derrotada na Liga saudita. Porém, o principal motivo de interesse do jogo foi outro.

Já corria o minuto 89 do Al Shabab-Al Ittihad desta terça-feira quando Danilo Pereira, defesa da equipa de Sérgio Conceição, entrou numa rixa com o saudita Abdulaziz Al-Othman.

Tudo começou com um toque tardio do avançado no corpo de Danilo já depois deste ter passado a bola. O internacional luso não gostou e respondeu. Aziz agarrou-lhe o pescoço e o 'caldo entornou'.

A equipa de arbitragem resolveu a disputa com um cartão vermelho para o atacante do Al Shabab e um cartão amarelo para o português.

Curiosamente, aos 90+8m, Danilo Pereira ainda fez o 3-2. Porém, tarde demais para reverter o resultado. O Al Ittihad é quinto classificado, com 55 pontos, com mais três do que o Al Taawon.