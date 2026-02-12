No primeiro jogo após a saída de Armando Evangelista, o Damac retomou o trilho das vitórias e distanciou-se da zona de despromoção, graças ao triunfo na receção ao Al Taawon (2-1). Na tarde desta quinta-feira, em duelo da 22.ª jornada do campeonato, o extremo Biel – brasileiro emprestado pelo Sporting – inaugurou o marcador aos 14 minutos. Foi o primeiro golo em três jogos.

Na resposta, o Damac empatou pelo extremo Yakou Meité, aos 34 minutos. Na segunda parte, aos 82 minutos, o costa-marfinense bisou e consumou a reviravolta.

Assim, o Damac é a primeira equipa em zona segura – 15.º classificado – com 15 pontos, três de vantagem sobre o Al Riyadh (16.º). Por sua vez, o Al Taawon segue no quinto lugar, com 35 pontos.

Também nesta quinta-feira, o Neom do guarda-redes Luís Maximiano (ex-Sporting) foi derrotado na receção ao Al Qadisiya do médio Weigl (ex-Benfica), com o nulo a ser desfeito aos 90+4m, momento protagonizado pelo médio Nahitan Nández.

Este desfecho permite ao Al Qadisiya assumir o terceiro lugar, com 47 pontos – igualado com o Al Ahli (4.º) – a três pontos do líder Al Hilal. Quanto ao Neom, segue no oitavo posto com 28 pontos.

Por último, o Al Hazem do avançado Fábio Martins – português que foi a jogo aos 79 minutos – venceu na receção ao Al Okhdood do guarda-redes Samuel Portugal – emprestado pelo FC Porto – por 2-1.

Depois de o central Gökhan Gül adiantar os visitantes aos 18 minutos, o ala Al Dhuwayhi restabeleceu a igualdade aos 24m. Entre trocas, o avançado Al Somah completou a reviravolta aos 83m.

Assim, o Al Hazem é 11.º, com 24 pontos, enquanto o Al Okhdood segue no 17.º e penúltimo lugar, com 10 pontos, a cinco de zona segura.