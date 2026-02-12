VÍDEO: emprestado pelo Sporting, Biel marca na derrota do Al Taawon
Neom de Luís Maximiano prejudicado por golo sofrido para lá do minuto 90, Al Hazem de Fábio Martins vence com reviravolta
No primeiro jogo após a saída de Armando Evangelista, o Damac retomou o trilho das vitórias e distanciou-se da zona de despromoção, graças ao triunfo na receção ao Al Taawon (2-1). Na tarde desta quinta-feira, em duelo da 22.ª jornada do campeonato, o extremo Biel – brasileiro emprestado pelo Sporting – inaugurou o marcador aos 14 minutos. Foi o primeiro golo em três jogos.
Na resposta, o Damac empatou pelo extremo Yakou Meité, aos 34 minutos. Na segunda parte, aos 82 minutos, o costa-marfinense bisou e consumou a reviravolta.
Assim, o Damac é a primeira equipa em zona segura – 15.º classificado – com 15 pontos, três de vantagem sobre o Al Riyadh (16.º). Por sua vez, o Al Taawon segue no quinto lugar, com 35 pontos.
Também nesta quinta-feira, o Neom do guarda-redes Luís Maximiano (ex-Sporting) foi derrotado na receção ao Al Qadisiya do médio Weigl (ex-Benfica), com o nulo a ser desfeito aos 90+4m, momento protagonizado pelo médio Nahitan Nández.
Este desfecho permite ao Al Qadisiya assumir o terceiro lugar, com 47 pontos – igualado com o Al Ahli (4.º) – a três pontos do líder Al Hilal. Quanto ao Neom, segue no oitavo posto com 28 pontos.
Por último, o Al Hazem do avançado Fábio Martins – português que foi a jogo aos 79 minutos – venceu na receção ao Al Okhdood do guarda-redes Samuel Portugal – emprestado pelo FC Porto – por 2-1.
Depois de o central Gökhan Gül adiantar os visitantes aos 18 minutos, o ala Al Dhuwayhi restabeleceu a igualdade aos 24m. Entre trocas, o avançado Al Somah completou a reviravolta aos 83m.
Assim, o Al Hazem é 11.º, com 24 pontos, enquanto o Al Okhdood segue no 17.º e penúltimo lugar, com 10 pontos, a cinco de zona segura.