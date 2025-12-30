Depois de dez vitórias nas dez primeiras jornadas, o Al Nassr tropeçou no campeonato saudita, ao empatar na visita ao Al Ettifaq (2-2), na tarde desta terça-feira.

O jogo começou logo com um susto para a equipa de Jorge Jesus, quando, aos seis minutos, Saad Al Nasser viu cartão vermelho por uma entrada dura sobre Madallah Al Olayan. O lateral do Al Nassr foi salvo pelo VAR, que sugeriu ao árbitro que fosse rever as imagens e o cartão mudou para amarelo.

No entanto, os anfitritões estavam por cima e chegaram ao golo aos 16 minutos, com um remate muito colocado de Georgino Wijnaldum, a beneficiar de uma abordagem muito questionável de Iñigo Martínez.

O golo sofrido despertou o Al Nassr e seguiram-se momentos de muito assédio à baliza do Al Ettifaq. João Félix foi um dos mais irrequietos na primeira parte, ele que foi titular, assim como Cristiano Ronaldo e Wesley, alvo do Benfica para o mercado de janeiro.

Félix não marcou no primeiro tempo, mas fê-lo logo a seguir ao intervalo. Aos 47 minutos, o avançado luso recebeu a bola em boa posição e rematou colocado para o empate.

O Al Nassr estava por cima do jogo e chegou à reviravolta vinte minutos depois, novamente com Félix na jogada. Desta vez, a bola desviou em Ronaldo e o golo - sem querer - foi atribuído ao capitão, que continua igualado com o compatriota na lista de melhores marcadores da Liga saudita (ambos com 13 golos).

O Al Ettifaq, porém, continuou a ameaçar com o jogo direto e, à entrada para os últimos dez minutos, repôs a igualdade, novamente por Wijnaldum.

A lutar contra o relógio, o Al Nassr ainda ameaçou chegar ao 3-2 - Coman até atirou ao ferro nos descontos -, mas já não conseguiu evitar o primeiro deslize da temporada no campeonato.

A equipa de Jorge Jesus continua, ainda assim, na liderança, com 31 pontos, mais três do que o Al Taawon, o segundo classificado. O Al Hilal é terceiro, com 26 pontos e um jogo a menos.

O Al Nassr tem agora dois jogos complicados pela frente: a visita ao Al Ahli (2 de janeiro), a receção ao Al Qadisiya (8 de janeiro) e a visita ao Al Hilal (12 de janeiro).