O show particular de Fábio Martins na Arábia Saudita teve mais um capítulo neste sábado. Agora numa versão mais simples. Fábio encheu o campo com a camisola do Al-Shabab e marcou o quinto golo na temporada, na vitória por 4-1 sobre o Al-Raed.



Os três pontos deixam o Al-Shabab na frente do campeonato saudita, com 35 pontos, mais dois do que o Al-Ahli. Igor Lichnovsky e Seba, ambos ex-FC Porto, foram titulares na equipa de Fábio Martins, tal como o consagrado Ever Banega.



VÍDEO: o quinto golo de Fábio Martins