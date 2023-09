O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu esta sexta-feira na visita ao Al-Ittihad, orientado pelo também luso Nuno Espírito Santo, em jogo da 5.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

Sete golos, uma reviravolta incrível e muita emoção: foi assim o duelo entre o primeiro e o terceiro classificado à partida para o encontro, com Jesus a levar a melhor sobre NES, num jogo em que o Al Hilal perdia por 3-1 aos 60 minutos, mas no qual deu a volta até ao 4-3 apontado ao minuto 71.

Aos 16 minutos, Romarinho deu vantagem ao Al-Ittihad, na sequência de uma transição rápida e de um passe de Hamdallah. Porém, a resposta do Al Hilal – que teve Rúben Neves a titular – foi rápida e eficaz, com Aleksandar Mitrovic a iniciar uma noite espetacular a nível pessoal aos 20 minutos: a cruzamento de Abdulhamid, rematou de primeira com o pé direito ao canto superior esquerdo da baliza, para o 1-1.

A equipa de Nuno Espírito Santo chegaria, contudo, ao 3-1 até ao intervalo e beneficiando também de algumas falhas defensivas da equipa de Jorge Jesus. Aos 38 minutos, houve espaço e tempo para decidir num lance pelo lado esquerdo da área, com Bamsaud a assistir Karim Benzema para o 2-1. Depois, no oitavo de 12 minutos de compensação, Milinkovic-Savic ofereceu por completo a possibilidade a Hamdallah, que não desperdiçou e fez o 3-1. O sérvio tentou sair a jogar na área defensiva e acabou a fazer um passe disparatado para o adversário, complicando mais a missão dos visitantes.

Todos os golos da primeira parte:

Só que o jogo na segunda parte mudaria por completo a partir dos 60 minutos, altura em que, curiosamente, o português Jota entrou na equipa do Al-Ittihad. Com uma hora de jogo cumprida, Mitrovic cabeceou para o 3-2, bisando na partida e relançando o Al Hilal, que chegou ao 3-3 pelo atacante sérvio, de penálti, ao minuto 65.

A reviravolta ficaria feita em 11 minutos, com Salem Al Dawsari a marcar o 4-3 para o Al Hilal, com um toque de pé direito na área, após um desvio de cabeça de Milinkovic-Savic.

Com este resultado, o Al Hillal soma a terceira vitória seguida no campeonato e ascende, à condição, à liderança, com 13 pontos. Fica à espera do que o Al-Ahli, que tem 12 pontos e menos um jogo, faça no sábado, ante o Al-Fateh.

Já o Al-Ittihad, que só tinha vitórias até ao momento, mantém os 12 pontos e cai, para já, para o segundo lugar. Além de ter sofrido a primeira derrota, sofreu também os primeiros golos na competição.

Esta sexta-feira, o Al-Akhdoud, treinado pelo português Jorge Mendonça, somou a primeira vitória na liga, na visita ao Al-Riyadh, por 1-0. Ascende, à condição, ao 12.º lugar, com quatro pontos.

Já o Al-Raed, com André Moreira a titular na baliza, empatou sem golos na visita ao Al-Fayha (0-0): está no 13.º lugar, com quatro pontos.