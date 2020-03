O Al Fayha, clube treinado pelo português Jorge Simão, perdeu esta sexta-feira na deslocação ao Al Ahli, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

Com o português Arsénio no onze inicial, o Al Fayha acabou derrotado fruto de um golo ao minuto 87 de jogo, apontado pelo avançado sírio Omar Al Soma.

Com este resultado, o Al Fayha vê interrompida uma sequência de duas vitórias seguidas, mantém os 27 pontos e pode ser ultrapassado no nono lugar, caso o Al Ettifaq vença o líder Al Hilal no sábado. O Al Ahli é terceiro, com 37 pontos.