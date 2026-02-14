No segundo jogo ao serviço do Al Riyadh, o português Leandro Antunes estreou-se a marcar. O ex-Feirense marcou no empate caseiro diante do Al Khaleej (1-1), em jogo da 22.ª jornada do campeonato saudita.

Em cima do minuto 45, o avançado português ganhou a frente a um defesa na área e cabeceou para golo.

No entanto, na segunda parte, o Al Khaleej, que contou com Pedro Rebocho de início, chegou à igualdade, por intermédio de Konstantinos Fortounis (83m).

O Al Riyadh, que teve Tozé em campo durante os 90 minutos, mantém-se no 16.º lugar, a primeira posição da zona de descida, com 13 pontos. Já o Al Khaleej, ocupa o nono lugar, com 27 pontos.

Também este sábado, no primeiro jogo após a saída de Mário Silva, o Al Najma recebeu e venceu o Al Kholood, por 2-1.

O médio português Guga foi titular no Al Najma, que continua no último lugar, agora com oito pontos. O Al Kholood é 13.º, com 19.