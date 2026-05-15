VÍDEO: Leandro Antunes marca e Al Riyadh fica a torcer... pelo Al Nassr
Equipa do português empata e tem de ganhar e esperar um deslize do Damac com o Al Nassr na última jornada para assegurar a permanência. Pedro Emanuel derrotado esta sexta-feira
Equipa do português empata e tem de ganhar e esperar um deslize do Damac com o Al Nassr na última jornada para assegurar a permanência. Pedro Emanuel derrotado esta sexta-feira
O Al Fayha, comandado por Pedro Emanuel, perdeu por 3-0 na visita ao Damac, esta sexta-feira, na 33.ª jornada da Liga saudita.
O ex-Arouca Morlaye Sylla adiantou os anfitriões com um golo aos 16 minutos. Na segunda parte, Abdelkader Bedrane bisou (53 e 77m) e fixou o resultado final.
Com esta derrota, a segunda consecutiva, o Al Fayha segue no 10.º lugar, com 38 pontos, podendo ainda chegar a nono. Já o Damac, que é 15.º classificado, dá um passo importante na luta pela permanência, ao atingir 29 pontos, mais dois do que o Al Riyadh, a primeira equipa abaixo da linha de água.
De resto, o Al Riyadh, com Tozé e Leandro Antunes de início, empatou esta tarde no reduto do Al Taawon (1-1).
Reforço de inverno do Al Riyadh, Leandro Antunes chegou aos sete golos em 14 golos, com uma excelente finalização aos 61 minutos.
No entanto, o Al Taawon, atual sexto classificado, empatou seis minutos depois, graças a um penálti convertido por Roger Martínez.
A dois pontos do Damac, a primeira equipa em zona de permanência, o Al Riyadh precisa de vencer o já despromovido Al Okhdood na última jornada e esperar um desaire do Damac contra o Al Nassr, para garantir a manutenção.