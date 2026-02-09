O Al Ula alcançou a quarta vitória consecutiva na segunda divisão saudita, desta feita na visita ao Al Batin (18.º e último), por 1-0. Na tarde desta segunda-feira, na 21.ª jornada, José Peseiro apostou no médio Danilo Barbosa (ex-Benfica e Sp. Braga) como totalista.

O único golo foi apontado ao minuto 42 por Koulouris, ponta de lança grego.

Assim, a turma de José Peseiro segue no terceiro lugar, com 43 pontos, a 11 do líder Abdha e a três do Al Diriyah (2.º). De recordar que os dois melhores classificados garantem a promoção direta.

Ao leme do Al Ula desde o princípio de 2026, Peseiro regista cinco vitórias e um empate, apontando à visita ao Al Diriyah (2.º), no domingo (15h25).