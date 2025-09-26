VÍDEO: Ronaldo marca, Al Nassr vence Al Ittihad e isola-se na liderança
Equipa de Jorge Jesus com triunfo categórico por 2-0. Capitão chegou aos 946 golos na carreira e Félix voltou a rubricar uma grande exibição
Num duelo entre candidatos ao título, o Al Nassr dominou por completo e venceu em casa do Al Ittihad, por 2-0, a contar para a 4.ª jornada da liga saudita.
Os quatro homens do ataque de Jorge Jesus estiveram, novamente, a um grande nível. A equipa de Riade abriu o marcador aos nove minutos, com um pontapé de primeira de Sadio Mané, após uma jogada individual de Kingsley Coman.
Coman assiste Mané para o primeiro do jogo em Jeddah 💪#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlIttihad #AlNassr #BetclicSaudita pic.twitter.com/fUB9feLtCC— sport tv (@sporttvportugal) September 26, 2025
O Al Nassr manteve-se por cima do encontro e contou com Cristiano Ronaldo e João Félix muito ativos e a cheirar o golo. O capitão chegou mesmo ao 946.º golo da carreira, com um cabeceamento a fazer lembrar os bons velhos tempos.
A dez minutos do intervalo, Ronaldo apareceu de rompante na área do Al Ittihad e, depois do cruzamento de Mané, atirou de cabeça para aumentar a vantagem dos visitantes.
Cabeceamento na passada de CR7 para o segundo do Al-Nassr 🏃♂️#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlIttihad #AlNassr #BetclicSaudita pic.twitter.com/UL2sLDXqgw— sport tv (@sporttvportugal) September 26, 2025
A toada do jogo manteve-se no segundo tempo, com um banho de bola da equipa de Jesus ao conjunto comandado por Laurent Blanc, que esta noite apostou em Danilo a titular, mas não levou Roger Fernandes a jogo.
Só no primeiro quarto de hora, Ronaldo esteve perto do 3-0 em duas ocasiões, uma delas flagrante, aos 58 minutos, quando a baliza estava desprotegida, sem guarda-redes.
Também Félix poderia ter reforçado a liderança da tabela de goleadores da liga saudita. O internacional português foi a chave da ligação dos ataques do Al Nassr e a exibição pecou apenas pela falta de um golo, que quase apareceu aos 82 minutos, com um remate a beijar o poste.
O Al Nassr controlou o jogo como quis no segundo tempo e, graças a este resultado, isolou-se na liderança do campeonato saudita, com 12 pontos, mais dois do que o adversário desta noite, que é campeão em título.
