Rúben Neves faturou no empate (2-2) do Al Hilal na receção ao Al Qadisiyah, nova equipa do ex-jogador do Benfica Julian Weigl.

O internacional português foi, tal como João Cancelo, titular e assinou, na conversão de um penálti, o 2-2 final para a equipa de Simone Inzaghi aos 73 minutos. Na celebração, puxou a meia esquerda para baixo e destapou a tatuagem feita recentemente com a imagem dele e o amigo.

Num jogo que o Al Hilal nunca esteve a vencer - reagiu sempre a golos sofridos - Darwin assinou o outro golo do Al Hilal. O avançado uruguaio ex-Benfica, que neste defeso deixou o Liverpool, estreou-se a marcar pela nova equipa, tendo assinado o 1-1 ao minuto 49. Christopher Baah (6m) e Julián Quiñones (50m) fizeram os golos do Al Qadisiyah.

Neste domingo entra em campo o Al Nassr. A equipa de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix joga em casa com o Al-Kholood e em caso de vitória iguala os líderes da Liga saudita, que vai na segunda jornada.