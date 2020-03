Os treinadores portugueses Rui Vitória e Vítor Campelos saíram vitoriosos esta quarta-feira nos respetivos duelos da 22.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita. O Al Nassr goleou o Al Raed por 4-1, ao passo que o Al Taawon venceu o Al Ahli, por 1-0.

Um golo de Al Ghamdi ainda colocou o Al Nassr, em desvantagem, mas Rui Vitória acabou com os três pontos, fruto de dois golos de Hamdallah (19m e 90+4m) e um cada de Giuliano (24m) e Amrabat (86m).

Já o Al Taawon de Vítor Campelos venceu com um golaço do ex-jogador do Desportivo das Aves, Nildo Petrolina, apontado ao minuto dez. Ricardo Machado fez os 90 minutos na defesa do Al Taawon.

Já o Al Fayha, orientado por Jorge Simão e com Arsénio a titular e em campo até ao minuto 66, perdeu por 2-0 na receção ao Abha.

Na classificação, seguem assim as contas para os três clubes que têm portugueses:

O golaço de Nildo Petrolina: