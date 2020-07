Lucas Ocampos, avançado argentino do Sevilha, confidenciou, em entrevista ao Diario Olé, que quando era criança via vídeos de Cristiano Ronaldo para depois tentar imitar o internacional português por quem mantém uma profunda admiração.

O avançado recorda que se levantava bem cedo para assistir aos jogos do Manchester United para ver Carlos Tévez mas, acima de tudo, Cristiano Ronaldo. «Era muito, muito fã dele quando era miúdo porque já estava numa altura que percebia mais de futebol. Em 2009, quando o Manchester United de Cristiano fazia furor, também estava lá o Carlitos Tévez», começa por destacar.

«Lembro-me que nessa altura na Argentina os jogos de Inglaterra davam muito cedo, tipo dez da manhã, e eu levantava-me para vê-los», acrescenta. O avançado do Sevilha lembra que, nessa altura, a internet não era tão acessível, o Youtube tinha sido lançado há pouco tempo e o pequeno Lucas ia para um cibercafé ver vídeos do craque português «Havia um cibercafé perto da minha casa, ia para lá ver vídeos, depois tentava imitá-lo. A verdade é que é um jogador que sempre gostei, sempre admirei», acrescenta.

Lucas Ocampos, formado no Quilmes e no River Plate, já jogou no Monaco, Marselha, Génova, Milan e está, agora, no Sevilha, mas nunca teve oportunidade de defrontar o seu ídolo. «Nunca me cruzei com ele em campo, mas há pouco tempo encontrei-o de férias», conta a rir. «Estava no Dubai com a minha família num restaurante. Vi-o passar, tinha um monte de gente à volta dele. Estava com seguranças porque o restaurante estava cheio e as pessoas não largavam», conta.

Uma admiração que se prolongou até à atualidade. «Ele é uma máquina. Digamos que sempre foi uma máquina, os anos passam e ele melhora imenso. É isso que o mantém entre os melhores do mundo. Passaram dez anos e continua no mesmo nível, não é por acaso», comenta.

Ocampos compara a carreira de Cristiano Ronaldo à dos tenistas Roger Federer e Rafa Nadal, carreiras sem data de vencimento. «São jogadores que sabem tratar do seu físico, obviamente, isso é o principal. Ele sempre foi explosivo porque sempre trabalhou muito e continua a fazê-lo, continua a ter um rendimento alto. Isso não é fácil de imitar. É tudo muito mental, mas é um exemplo para qualquer jogador, não só para mim», prosseguiu.

Ocampos também trabalha muito o físico e tem uma estrutura parecida com a do internacional português. «Naaa… Sinto-me um jogador com as mesmas características. O meu jogo é à base disso, da potência físia, dos sprints e todos esses pormenores em que ele se destaca. Mas obviamente que ele está a anos luz de mim», disse ainda Ocampos.