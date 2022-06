O Tallares perdeu pela segunda vez consecutiva na Liga argentina. Tal como na ronda anterior, a equipa de Pedro Caixinha foi derrotada por 1-0.



O golo do triunfo do Newells Old Boys no estádio Mario Kempes foi anotado aos 25 (!) segundos de jogo por Ramiro Sordo. O Talleres errou a saída após a bola ao centro e permitiu a transição rápida do adversário que rapidamente chegou à baliza e aproveitou o erro contrário.



O Talleres é 15.º com três pontos em três jogos enquanto o Newells divide provisoriamente a liderança com o Estudiantes.



Veja o resumo do jogo: