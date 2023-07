O Goiás, equipa comandada por Armando Evangelista, foi derrotado este domingo na visita ao Santos, por 4-3, em jogo da 14.ª jornada do campeonato brasileiro.

Num encontro sem público, devido aos incidentes na Vila Belmiro no clássico contra o Corinthians, o jovem avançado Marcos Leonardo colocou o Peixe na frente com um bis (16m e 30m), mas Guilherme, de penálti, a cinco minutos do intervalo, reduziu a favor do Goiás.

Contudo, a equipa da casa voltaria a ficar com uma diferença de dois golos, após o golo de Mendoza (45+1m), a passe de Marcos Leonardo.

Na segunda parte, os visitantes reduziram novamente por intermédio de Guilherme (61m) e, à entrada para os últimos 10 minutos de jogo, João Magno apontou o 3-3, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto.

O antigo avançado de Sporting de Braga, Real SC e Canelas, que tinha sido lançado por Evangelista ao intervalo, foi apresentado recentemente como reforço do Goiás e marcou logo na estreia.

Já em tempo de descontos da segunda parte, os anfitriões beneficiaram de um penálti muito contestado pelos visitantes. Mendoza cobrou de forma certeira e também bisou na partida (90+2m).

O Santos põe fim à série de 12 jogos consecutivos sem vencer e é 13.º classificado no Brasileirão (16 pontos), enquanto o Goiás, que vinha de uma derrota diante do Coritiba, mantém-se no 17.º posto, um lugar abaixo da zona de manutenção, com 11 pontos.