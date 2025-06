Armando Evangelista vai prosseguir a carreira na Arábia Saudita. O treinador português foi oficializado, esta terça-feira, como novo técnico do Damac, que terminou o último campeonato no 14.º lugar.

Evangelista estava sem clube desde dezembro do ano passado, quando deixou o Famalicão.

Esta será a segunda aventura do treinador de 51 anos no estrangeiro, depois da passagem pelos brasileiros do Goiás. No currículo, conta ainda com experiências no Arouca, Vilafranquense, Penafiel, Varzim, Vizela e Vitória de Guimarães.