O FC Ararat-Armenia, treinado pelo português Manuel Tulipa, sagrou-se campeão da Arménia, face ao empate do Noah (0-0), segundo classificado, numa partida em atraso da competição.

Com este nulo registado no encontro em atraso da 13.ª jornada com o Pyunik, o Noah ficou a quatro pontos do líder FC Ararat-Armenia, quando falta disputar apenas uma ronda do campeonato do país.

Desta forma, Manuel Tulipa, de 53 anos, conquista o seu primeiro título de campeão na primeira aventura no estrangeiro, depois de ter orientado Vizela, Marítimo, Torreense, entre outros.

«É uma sensanção muito boa, é uma sensação de dever cumprido. Quando nos convidaram para vir para aqui foi para encurtar as distâncias para aquilo que o Noah tinha feito na época anterior, e nós conseguimos fazer isso muitíssimo bem a nível do campeonato», destacou o treinador de 53 anos em declarações à agência Lusa.

Este foi o terceiro título de campeão do Ararat-Armenia, que já tinha vencido a competição em 2018/19 e 2019/20.