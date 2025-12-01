Made In
Arménia: Tulipa goleia e lidera isolado antes da pausa de inverno
Ararat-Armenia impô-se por 4-1 na receção ao Shirak
Manuel Tulipa soma e segue na Liga da Arménia e nesta segunda-feira recebeu e goleou o Shirak por 4-1, em jogo da 15.ª ronda do campeonato.
O lateral português Hugo Oliveira (futebolista formado no FC Porto) e ganês Paul Ayongo, avançado com longa passagem por clubes portugueses, fizeram dois dos quatro golos do Ararat-Armenia.
Com este resultado, a equipa de Tulipa entra na pausa de inverno na liderança do campeonato com 34 pontos, mais cinco do que o Urartu, o Pyunik e o Alashkert, que dividem o segundo lugar.
O Ararat-Armenia busca o terceiro título de campeão e o primeiro desde a conquista do bicampeonato em 2020.
