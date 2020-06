O futebolista português Ângelo Meneses marcou, esta quarta-feira, um dos golos da vitória do Ararat-Armenia na deslocação ao Gandzasar, por 2-0, que valeu o apuramento da equipa para a final da Taça da Arménia.

Após a vitória caseira por 1-0 na primeira mão das meias-finais, o Ararat ampliou a vantagem na eliminatória com o golo do defesa luso, aos 29 minutos, de cabeça. Já em cima do minuto 90, o ex-Newcastle Yoan Gouffran fez o 0-2 final no marcador.

Formado no Leixões e no FC Porto, Meneses - recentemente entrevistado pelo Maisfutebol - cumpre a primeira época no Ararat, após passagens por Famalicão, Penafiel e UD Oliveirense.