O futebolista português Rafael Lopes é reforço do Legia Varsóvia para as próximas duas épocas e meia. O avançado de 29 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2022 com mais um ano de opção, confirmou este sábado o atual campeão polaco.

Rafael Lopes cumpriu a última época também na Polónia, ao serviço do Cracóvia, clube pelo qual fez dos melhores números da carreira: 41 jogos e 13 golos. É o terceiro clube no estrangeiro, depois de ter atuado também no Omonia, de Chipre, em 2017/2018.

Formado no Varzim e no Esposende, Rafael Lopes subiu a sénior nos varzinistas e passou depois pelo Vitória de Setúbal, Moreirense, Penafiel, Académica, Desportivo de Chaves e Boavista.

No Legia, Rafael Lopes vai encontrar pelo menos um português, Luís Rocha, que renovou para 2020/2021.

Boruc volta a casa de partida aos 40 anos

Reforço do Legia é também o guarda-redes Artur Boruc, que volta, aos 40 anos e 15 épocas depois, ao país natal e ao clube ao qual esteve ligado de 1999 a 2005. Nas últimas seis temporadas, Boruc esteve nos ingleses do Bounemouth. Assinou por um ano.