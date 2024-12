Homenageado pela Câmara Municipal de Braga e pela Federação Portuguesa de Futebol com o troféu Quinas de Ouro, cidade da qual é natural, Artur Jorge não deu como certa a permanência no Botafogo em 2025, isto apesar de ter contrato com o campeão brasileiro e da América do Sul até ao final do próximo ano.

«2025? Vamos procurar estar inseridos em projetos vencedores, ganhadores. Tenho contrato com o Botafogo até 2025. Hoje é isto e o mercado ditará ou não se será ou não para começarmos uma nova temporada», referiu o treinador em declarações aos jornalistas, que assumiu ter propostas em carteira.

«Regressar a Portugal não é a minha intenção neste momento. Estou e fui muito feliz onde estive. Há, de facto, outras possibilidades e propostas que podem fazer algum sentido, mas nesta altura é muito prematuro falarmos sobre o que é o futuro», notou, admitindo, no entanto, que tem como meta voltar um dia ao país natal, mas num contexto específico.

«Passa a ser um objetivo para mim poder ter essa possibilidade de voltar a Portugal um dia para treinar FC Porto, Benfica ou Sporting.»

Da luta pelo título, ao filho - Artur Jorge, futebolista do Farense - e à mudança no comando técnico do Sporting, o técnico de 42 garantiu estar atento a tudo o que se passa em Portugal. «Tenho visto o campeonato muito igual ao que tem sido nos últimos anos. Três equipas que são claramente as mais fortes e que vão disputar o título de campeão nacional. As mudanças fazem parte do ciclo dos treinadores e dos clubes em todo o lado. No Brasil, em 2024, tivemos seis treinadores portugueses e terminámos dois», rematou.