O Al Rayyan informou, esta terça-feira, que o treinador Artur Jorge foi submetido a uma «pequena cirurgia», que o vai afastar do trabalho com a equipa durante dez dias.

Segundo o emblema qatari, a operação ao técnico de 53 anos foi realizada com sucesso, mas o português precisa de tempo para «descansar e recuperar», daí não poder orientar os próximos treinos.

نتمنى للمدرب الشفاء العاجل🙏. pic.twitter.com/QndHRYNL90 — AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) July 1, 2025

Depois da passagem pelo Botafogo, consagrada com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, Artur Jorge rumou ao Al Rayyan e fez 19 jogos, nos quais conseguiu nove vitórias. A equipa terminou o campeonato do Qatar na quinta posição.