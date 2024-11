O Botafogo vinha de três empates consecutivos, mas regressou às vitórias no Brasileirão na última madrugada e logo em casa do Palmeiras (3-1), adversário direto na luta pelo título. Após o jogo, Artur Jorge salientou a importância da vitória e também o desempenho da equipa, após vários dias em que a capacidade mental do Fogão foi colocada em causa.

«Uma vitória muito importante para nós, porque nos permite voltar ao primeiro lugar. Temos ainda mais seis pontos em disputa e temos de continuar a trabalhar de uma forma tal e qual como hoje porque vamos ter também rivais muito fortes. Hoje, nós tivemos um adversário muito difícil, que tem dado uma luta tremenda. Hoje, só poderia ser assim. Só tendo um Botafogo deste nível seria possível vencer como nós vencemos», começou por dizer o treinador português.

«Depois de algumas dúvidas, provavelmente, hoje, mostrámos que estamos vivos, que estamos na luta, que vamos continuar a lutar. Foi uma resposta tremenda de uma equipa que se comportou num nível muito alto», acrescentou.

O Botafogo está numa reta final de temporada recheada de decisões. A equipa do Rio de Janeiro disputa a final da Libertadores no sábado e, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, ainda vai defrontar Internacional e São Paulo.

«Eu não estou com pressão nenhuma, confesso. Estou a viver uma aventura que tem sido extraordinária. Percebo a ansiedade do adepto, muitos anos à espera de ganhar um título. Mas não se pode aliviar a pressão ainda. Temos sábado um troféu para disputar, uma Libertadores, coisa inédita para o nosso clube. Depois, temos os tais seis pontos para disputar, sendo que quatro bastam. Mas não dá para descansar. Ainda não é o momento de relaxar. Temos de estar confiantes, serenos do trabalho que fazemos. Hoje, foi uma prova disso mesmo. Colocámos muita coisa no seu lugar. Mas falta ainda. Então, até as coisas fecharem, temos de estar alertas e dar o nosso melhor. Há, de facto, troféus e títulos para ganhar e temos de ganhar os jogos que dão esses títulos», vincou.

«Nada está ganho, nada está feito. Volto a dizer, foi um passo importante para nós, mas temos de voltar para a terra novamente, sábado temos um jogo tremendo e depois temos Internacional e São Paulo para podermos fechar o campeonato com o desejado título», concluiu o treinador português.