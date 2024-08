O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, recebeu e goleou o Flamengo na noite de domingo, por 4-1, em jogo da 23.ª jornada do Brasileirão.

A equipa da casa chegou à vantagem logo aos três minutos, por Mateo Ponte, tendo o Flamengo, treinado por Tite, igualado o marcador com um golo de Bruno Henrique, ao minuto 24.

Na segunda parte, Igor Jesus recolocou o Botafogo em vantagem, aos 54 minutos, fazendo o 2-1. Depois, Matheus Martins foi o protagonista: o ex-Udinese, recente reforço do Botafogo, entrou ao minuto 74 e bisou para fechar o triunfo, com golos aos 84 minutos e aos 90+4.

Com este resultado, o Botafogo segue líder à condição, agora com 46 pontos, mais um do que o Fortaleza, que tem 45 e menos um jogo. O Palmeiras, treinado por Abel, é 3.º com 41 pontos, os mesmos do Flamengo, que segue em 4.º e perdeu, com esta derrota, a hipótese de ultrapassar o Botafogo.