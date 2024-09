O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, recebeu e venceu o Fortaleza por 2-0, em jogo da 25.ª jornada do Brasileirão, na noite de sábado (já madrugada de domingo em Portugal), tendo assumido a liderança do campeonato.

No duelo que colocava frente a frente os dois primeiros classificados do campeonato, o Botafogo construiu o triunfo com golos apontados na segunda parte, ambos por Igor Jesus, o primeiro aos 73 minutos e o segundo já dentro do tempo de compensação, aos 90+1m.

Com esta vitória, o Botafogo ultrapassou o Fortaleza, somando agora 50 pontos, no primeiro lugar da classificação, ainda que à condição nesta altura. Os comandados pelo argentino Juan Pablo Vojvoda ocupam a segunda posição do Brasileirão, com 48 pontos. No entanto, têm menos um jogo realizado. Na terceira posição está o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, com 44 pontos e menos um jogo do que o Botafogo.

O Palmeiras joga este domingo (visita o Athletico Paranaense às 20h00). Quem também entra em ação é o Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha: recebe o Bahia, em jogo marcado para as 22h30.