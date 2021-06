O português Mariano Barreto ficou mais longe do título no campeonato do Gana. A sua equipa, o Asante Kotoko, perdeu na visita ao campo do rival, o Hearts of Oak, por 1-0 neste domingo.



Afriyie, aos 66 minutos, marcou o único golo do jogo, favorável à equipa de Acra, a capital ganesa.



A três jornadas do fim, o Hearts of Oak passa a ter três pontos de vantagem sobre a formação orientada por Mariano Barreto.

