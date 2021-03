É mais um português a conquistar um título além-fronteiras. O Tobol, onde joga o avançado Carlos Fonseca, venceu este sábado a Supertaça do Cazaquistão, ao derrotar o Astana nas grandes penalidades (5-4), após o 1-1 no final dos 90 minutos, em jogo realizado em Turquestão.

Fonseca, que tinha jogado na quarta-feira, na meia-final, não foi desta vez utilizado na final, tendo ficado no banco de suplentes.

O jogador de 33 anos, que rumou ao estrangeiro em 2013, após ter jogado na formação do Gil Vicente e, já como sénior, no Santa Maria, no Tirsense e no Feirense, está desde 2020 no Tobol. O primo do também avançado Hugo Vieira está no futebol do Cazaquistão desde 2015: jogou cinco anos no Irtysh. Passou ainda na Bulgária, pelo Slavia e pelo Chernomorets.

A vitória do Tobol de Carlos Fonseca na Supertaça: