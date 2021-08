O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, qualificou-se na noite de quarta-feira para os quartos de final da Taça do Brasil, com o empate 2-2 na deslocação ao Atlético Goianiense, depois do triunfo por 2-1 na primeira mão dos ‘oitavos’.

No Estádio Antonio Accioly, a equipa de António Oliveira adiantou-se no marcador em cima do intervalo, aos 45 minutos, por Christian. Na segunda parte, Roberto empatou de penálti (56m) e Renato de Souza devolveu a vantagem ao Paranaense, também de penálti (70m). Eder, já na compensação, fez o 2-2 final (90+7m).

Com este resultado, o Athletico juntou-se a Fluminense, Grémio, Fortaleza, São Paulo e Atlético Mineiro nos apurados para os quartos de final.