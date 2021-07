O Athletico Paranaense qualificou-se, esta terça-feira, para os quartos de final da Taça Sul-americana ao golear o América de Cali por 4-1, na segunda mão dos oitavos de final.

A formação orientada por António Oliveira, filho de Toni, adiantou-se no marcador aos 26 minutos, numa espetacular jogada, que começou num corte de Pedro Henrique e prosseguiu em tabelas de Nikão com Christian e depois com Terans, antes de oferecer o golo a Vitinho, aos 26 minutos.

A tarefa dos anfitriões ficou ainda mais facilitada no início da segunda parte, quando, aos 55 minutos, Kevin Andrade viu o segundo amarelo e deixou o América de Cali reduzido a 10 unidades.

Mesmo em inferioridade numérica, os colombianos reentraram na eliminatória, com um penálti de Adrián Ramos, aos 69 minutos, mas, logo depois, aos 72, o Athletico recuperou a tranquilidade, com o bis de Vitinho, a aproveitar assistência fortuita de Nikão, que falhou o pontapé de bicicleta, após centro de Terans, na esquerda.

Aos 79 minutos, Nikão, de grande penalidade, acabou em definitivo com as dúvidas, e, já nos descontos, aos 90+7, o suplente Fernando Canesin estabeleceu o resultado final.

Nos quartos de final, o conjunto de Curitiba vai defrontar a Liga de Quito, do Equador, que afastou surpreendentemente os brasileiros do Grêmio, ao vencer em Porto Alegre por 2-1, após o desaire caseiro por 1-0.

