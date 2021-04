O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, somou o segundo triunfo na Taça Sul-americana de futebol, ao vencer em casa do Metropolitanos, por 1-0.

Em Curitiba, o único golo dos brasileiros foi apontado aos 53 minutos, pelo avançado Renato Kayzer. A formação venezuelana acabou com dez elementos por expulsão de Marco Bustillo.

Com este triunfo, o Athletico Paranaense passou a ter seis pontos, os mesmos do Melgar, equipas que se defrontam na próxima ronda. Metropolitanos e Aucas ainda não pontuaram.



Veja o resumo do jogo: