O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, foi a Porto Alegre vencer o Grémio, este domingo (0-1) na terceira jornada do Brasileirão.

O único golo do jogo foi apontado por Matheus Babi, aos 44 minutos da primeira parte.

Com este resultado, o Athletico é líder isolado à condição, com nove pontos, fruto de três vitórias em três jogos. Tem cinco golos marcados e continua sem qualquer golo sofrido.

A equipa de António Oliveira fica agora à espera do que possam fazer as equipas que têm seis pontos e um jogo a menos: Fortaleza, Flamengo e Atlético Goianiense. Certo é que estará algumas horas na liderança isolada. O Fortaleza joga com o Sport Recife às 00h30 de segunda-feira.