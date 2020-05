A lesão contraída no treino do Atlético de Madrid desta segunda-feira é a terceira da temporada para João Félix.

O jovem português, que está na primeira temporada em Espanha, perdeu já dez encontros por questões físicas.

A primeira lesão, uma entorse no tornozelo, aconteceu na 9.ª jornada de La Liga, frente ao Valencia, a 19 de outubro de 2019, e perdeu quatro jogos do campeonato espanhol (Athletic Bilbao, Alavés, Sevilha e Espanhol) e dois da Liga dos Campeões frente ao Bayer Leverkusen.

Uma nova lesão muscular na perna direita, no jogo ante o Leganés, da 21.ª jornada, tendo visto depois a recuperação atrasada devido a uma faringoamigdalite, afastou-o do clássico contra o Real Madrid e dos encontros frente a Granada e Valência, além do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Liverpool.

Agora, esta nova lesão deve obrigar o jovem jogador português a três semanas de paragem, o que, à partida, não afasta João Félix de nenhum jogo, uma vez que o internacional português vai cumprir castigo, por acumulação de cartões, na visita a San Mamés, frente ao Athletic Bilbao, no regresso da liga espanhola.