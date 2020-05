O plantel do Atlético de Madrid voltou esta quarta-feira à cidade desportiva de Majadahonda, para a realização de testes à covid-19, antes do regresso aos trabalhos de campo às ordens do treinador Diego Simeone.

Depois de Simeone, do seu adjunto Germán Burgos e do defesa Stefan Savic, os outros jogadores do plantel foram chegando ao centro de treinos a conta-gotas, com João Félix entre o elenco que foi submetido aos exames médicos.

Os resultados ainda estão por conhecer, antes de se proceder ao retorno aos treinos no clube espanhol.