João Félix diz que as críticas que lhe fazem são manifestamente exageradas. O avançado do Atlético Madrid esteve esta sexta-feira em conversa com os jornalistas, na Cidade do Futebol, e garantiu que não concorda minimamente quando ouve dizer que perdeu talento.

«Em relação a isso que as pessoas dizem, que perdi talento e me tornei muito mais um jogador de equipa, acho que não. Sinceramente acho que não perdi talento. O talento só tem tendência a evoluir e sendo um jogador de equipa também sinto que estou cada vez mais a evoluído.»

Falando ainda em críticas, interessava saber como é ser João Félix e estar constantemente sob o olhar crítico de adeptos, treinadores, imprensa, enfim: da sociedade em geral.

«Como apareci relativamente cedo, desde início comecei a ouvir críticas, por isso já estou habituado às críticas. Claro que as ouço, não me são indiferentes, mas fico com as críticas que são construtivas. As outras nem lhes ligo...»

Mais importante, acrescenta, é que João Félix sabe exatamente qual é o seu valor e refere que tem essa a noção, quando é questionado sobre as declarações de Diego Simeone, que disse recentemente que «vocês não sabem o que joga o Félix, tem um talento tremendo.»

«Eu sei perfeitamente o que eu jogo, sei perfeitamente o que consigo fazer e sei perfeitamente do que sou capaz. Cabe às pessoas verem e não eu dizê-lo, porque as coisas surgem naturalmente no campo e nos jogos», sublinhou João Félix.