O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu publicamente que os catalães tentaram a contratação de João Félix no verão passado e deixou vários elogios ao internacional português. Para Diego Simeone, as palavras do dirigente culé não são surpresa.

«Vivo dia a dia e jogo a jogo. Não me surpreende que um presidente tão inteligente como Laporta fale tão corretamente do João», disse o treinador do Atlético de Madrid, numa conferência de imprensa que girou em torno do avançado luso.

«Vai depender do que o campo determinar, melhora-se no campo e não com as palavras. Sente-se bem e comprometido com o que a equipa precisa. Está a ter rendimento e por isso está a jogar», vincou o treinador colchonero.

O Atlético de Madrid defronta o Alavés este sábado e Simeone garante que Félix «treinou muito bem», pelo que deverá continuar a formar dupla de ataque com Antoine Griezmann.

«Procuro sempre o equilíbrio porque isto é momentâneo, hoje eles estão bem e a dar resposta ao que precisamos, mas também temos [Matheus] Cunha, Suárez e Angel [Correa]. Qualquer um pode responder ao que a equipa quer e depende do momento. Hoje, Griezmann e João estão muito bem, mas o Angel veio de marcar golos, Suárez marcou com o Uruguai, Cunha também recuperou e está com vontade. Vive-se do momento», rematou.